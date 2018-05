Turkije verhoogt rente om vrije val lira af te remmen

Woensdagavond maakte de Turkse centrale bank bekend dat de rentevoet wordt opgetrokken met driehonderd basispunten naar 16,5 procent.

De bekendmaking komt nadat de Turkse munt woensdag opnieuw terrein had verloren. Dat is een gevolg van het wantrouwen op de financiële markten over het beleid van de Turkse centrale bank en de plannen van president Recep Tayyip Erdogan om na de verkiezingen de controle over de centrale bank te willen versterken.

De lira zakte woensdag tot 5 procent tegenover de dollar, en naderde even de grens van vijf lira voor een dollar, om nadien wat te herstellen. In een maand tijd verloor de lira bijna 20 procent van zijn waarde, en bijna 35 procent in een jaar tijd.

De Turkse munt zit al weken in vrije val. Economen waarschuwen voor een oververhitting van de economie en stijgende inflatie en roepen de centrale bank op de rentes op te trekken. Maar Erdogan is regelmatig kritisch over hogere rentes en steunt veeleer een beleid dat snelle economische groei stimuleert. In het geval van een herverkiezing wil hij de controle over de bank zelfs versterken, zo zei hij half mei.

Eerder raakte bekend dat de bank een buitengewone vergadering had georganiseerd over de 'recente' ontwikkelingen. Aanvankelijk was de volgende vergadering van het comité gepland op 7 juni. Na het optrekken van de rente woensdagavond won de lira aan waarde tegenover de dollar.