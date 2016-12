'Suikertaks kost vooral jobs'

Haast en spoed zijn zelden goed. Dat geldt ook voor de suikertaks, die begin 2016 inderhaast is ingevoerd, in eerste instantie voor frisdranken. De prijzen van frisdranken stegen met 2,5 procent. De suikertaks gold ook voor dranken als Coca-Cola Zero, waarvan we echt wel mogen geloven dat er geen suiker in zit.

...