Slechtere vooruitzichten voor Franse economie, betere voor Duitsland

De Franse centrale bank rekent voor volgend jaar op een economische groei van 1,3 procent voor de tweede grootste economie van Europa, net zoveel als in 2016. In juni mikte de centrale bank nog op een toename van het bbp met 1,4 procent voor dit jaar en met 1,5 procent in 2017.

De Franse economie profiteert nu nog van de lage olieprijzen die de koopkracht een duwtje in de rug geven. Maar dat effect zal komend jaar zo goed als uitgewerkt zijn. De consumptie zal daardoor een kleinere bijdrage leveren aan het bruto binnenlands product (bbp), meldt de Banque de France in een vrijdag gepubliceerd rapport. Bovendien zorgt het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië - de zogenaamde brexit - uit de Europese Unie ervoor dat de vooruitzichten voor de internationale handel minder gunstig zijn geworden.

Duitse groei

In Duitsland worden de groeiverwachtingen dan weer verhoogd. De Bundesbank gaat nu uit van een groei met 1,8 procent, zowel voor dit als voor volgend jaar. Een half jaar geleden werd voor beide jaren nog op een toename vn het bbp met 1,6 procent gerekend.

Jens Weidmann, de topman van de Bundesbank, benadrukt dat de Duitse economische groei vooral wordt aangedreven door de binnenlandse vraag. De Duitse export staat immers op een laag pitje.

Volgens cijfers die de Duitse statistiekdienst Destatis vrijdag publiceerde, steeg de export in oktober met 0,5 procent tegenover september, toen nog een verlies van 1 procent werd opgetekend. Economen hadden nochtans gerekend op een toename met 0,9 procent. In vergelijking met oktober vorig jaar ligt de Duitse uitvoer intussen 4,1 procent lager. (Belga/BO)