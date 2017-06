Rubenshuis toont de Tintoretto van David Bowie

Het Rubenshuis is aan het feest. Het heeft er een topwerk van Jacopo Tintoretto bij, en die nieuwe aanwinst komt ook nog eens uit de voormalige collectie van David Bowie. "We vinden het heel belangrijk dat we dat schilderij kunnen tonen", zegt conservator Martine Maris. "Als het had toebehoord aan iemand die totaal onbekend is, zouden we het ook met toeters en bellen hebben aangekondigd. Maar dat verband met een popidool geeft het net dat tikkeltje meer."

...