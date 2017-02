Planbureau mikt op inflatie van 2,1 procent

Het Planbureau rekent voor dit jaar op een inflatie van 2,1 procent, tegenover 1,97 procent in 2016 en 0,56 procent in 2015.

De prognose van het Planbureau is gebaseerd op een gemiddelde olieprijs van 56 dollar per vat en eenEuropese eenheidsmuntdie dit jaar uitkomt op gemiddeld 1,08 dollar per euro.

In mei 2016 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Het Planbureau gaat er nu vanuit dat de spilindex de volgende keer in mei 2017 wordt overschreden. In dat geval nemen de sociale uitkeringen in juni 2017 en de ambtenarenlonen in juli 2017 met 2 procent toe.