Pint bier in de pub wordt te duur voor meeste Britten

Uit de enquête blijkt dat voor 56 procent van de Britten 'a pint of beer' in de pub onbetaalbaar ('unaffordable') geworden is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door peilingsbedrijf YouGov in opdracht van Camra, voluit Campaign for Real Ale. Dat is een lobbygroep die bier en pubs promoot.

Carma wijt het te hoge prijskaartje aan de vele heffingen die de Britse staat heft op alcoholische dranken in pubs.

Volgens de krant The Guardian kost een pint bier tegenwoordig gemiddeld 5,2 pond in Londen, of omgerekend 5,8 euro. In bepaalde gevallen kan de prijs voor een glas bier in de hoofdstad zelfs oplopen tot 6 pond (6,7 euro). Buiten Londen betaalt de Brit die een kroeg bezoekt gemiddeld 3,5 pond (3,9 euro) voor een pint.

De duurste plaatsen voor een pint buiten Londen zijn Oxford ( 4,57 pond of 5,1 euro ), Edinburgh en Bristol ( 4,35 pond of 4,86 euro), en Brighton (4,24 pond of 4,73 euro). De goedkoopste plaats is Carlisle (2,35 pond of 2,62 euro).

Ter vergelijking: ambachtelijk bier (craft beer) in Britse supermarkten kost ongeveer 1,50 pond (1,67 euro) per fles of blikje (330 ml), terwijl je voor een gewone pils in blik gemiddeld minder dan 1 pond (1,12 euro) betaalt.

Brancheorganisatie British Beer and Pub Association wijt de forse daling van het aantal pubs de voorbije jaren aan de sterk gestegen bierprijs. Op tien jaar tijd is de prijs van een pint in de pub met ongeveer 28 procent gestegen.

Voor Jackie Parker, nationaal voorzitter van Camra, komt het niet als een verrassing dat de meeste mensen 'pints' in de pub onbetaalbaar vinden, 'rekening houdend met de belastingdruk waarmee ze worden geconfronteerd'.

NEW: CAMRA's latest pub closure figures have been revealed today, and reveal the huge obstacles facing pubs including high beer duty, rapidly rising business rates and VAT: https://t.co/vfsSTFsN4K pic.twitter.com/SYvd1zv6qe — CAMRA (@CAMRA_Official) August 7, 2018

"Bierdrinkers zullen vanzelfsprekend op zoek gaan naar alternatieven om van een drankje te genieten, zoals het kopen van bier in supermarkten voor thuisgebruik", aldus Parker.

Volgens Parker is het resultaat van het dure bier in de pubs zeer schadelijk voor de lokale gemeenschap, 'want pubs brengen mensen dichter bij elkaar en ondersteunen de lokale economie'. Het gevolg is dat steeds meer pubs de deuren zullen sluiten. "Eenmaal pubs verdwijnen, verdwijnen ze voorgoed", besluit hij.