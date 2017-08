'Ook vermogensbeheerders moeten zich aanpassen aan een wereld in verandering'

Komende maandag 14 augustus fuseert de Schotse vermogensbeheerder Aberdeen Asset Management met de eveneens Schotse verzekeraar Standard Life. Ze gaan samen verder onder de naam Standard Life Aberdeen, en worden zo de op een na grootste vermogensbeheerder in Europa met ruim 750 miljard euro onder beheer.

"Het valt me telkens weer op: nieuwe technologie maakt ons tegelijk enthousiast en nerveus. Er gaat nauwelijks een dag voorbij of iemand vraagt zich af wat robots zullen doen met onze arbeidsplaatsen. En we zien wel het enorme potentieel van artificiële intelligentie, maar tegelijk hebben we schrik dat die computers ons op lange termijn gaan onderwerpen.

"Die schijnbare tegenstelling is niet nieuw. Tijdens de mechanisering van de Europese industrie en landbouw waren mensen bang dat ze zonder werk zouden vallen. De toen als onwaarschijnlijk aangevoelde snelheid van de eerste stoomlocomotieven zou mensen binnenstebuiten keren. En niet zo lang geleden rees er nog bezorgdheid over de schade die gsm's onze hersenen zouden toebrengen.

"Achteraf blijken vele zorgen over technologie ongegrond. Verandering valt bovendien niet te vermijden, en verdient zelfs aanmoediging omdat vooruitgang nu eenmaal onhoudbaar is. Ook mijn sector, het vermogensbeheer, ondergaat momenteel grote veranderingen.

"Vandaag moeten individuele beleggers meer dan ooit zelf verantwoordelijkheid nemen als ze geld opzij willen zetten voor hun kinderen en kleinkinderen. Overheden en bedrijven verliezen hun bereidheid om een pensioen op te bouwen voor hun burgers of medewerkers. Dat pensioengat moet gedicht worden, en dus krijgen we bij Aberdeen een steeds grotere vraag naar multi asset en beleggingen die een inkomen genereren.

"Tegelijk willen verschillende pensioenfondsen, verzekeraars en financiële instellingen met minder vermogensbeheerders werken, van wie ze niettemin een grotere waaier aan strategieën willen afnemen. Een deel van het succes van de grote Amerikaanse vermogensbeheerders is overigens schatplichtig aan die trend.

"Die twee grote evoluties vragen om een nieuwe generatie van beleggingsproducten. Klanten willen hun traditionele beleggingen in obligaties, aandelen of vastgoed aanvullen met bijvoorbeeld smart beta en alternatieve beleggingen. De grootste, wereldwijde vermogensbeheerders zullen steeds meer producten op maat moeten aanbieden.

"Het resultaat is dat het vermogensbeheer stilaan in twee kampen polariseert. Aan de ene kant heb je de boetieks die een klein aantal, zeer kwaliteitsvolle producten en strategieën aanbieden. En daartegenover heb je de collega-vermogensbeheerders die de nodige schaal en breedte van expertise hebben om een wijde waaier van producten aan te bieden, op maat van hun klanten, waar die zich ter wereld ook bevinden.

"Een andere grote trend in het vermogensbeheer is de hang naar meer controle over de kosten. Aangezien individuele beleggers nu zelf meer voor hun pensioen verantwoordelijk zijn, kijken ze ook nauwer naar de kosten. Dat komt overeen met de insteek van institutionele beleggers die hun kosten willen beperken door met minder vermogensbeheerders te werken die meer producten en strategieën in huis hebben. Ten slotte eisen ook de regulatoren meer transparantie en tastbare diensten in ruil voor de gevraagde onkosten. Tegelijk zet de onverbiddelijke opgang van passieve beleggingen, die doorgaans lagere kosten hanteren, ons onder druk om onze kosten te rechtvaardigen.

"De fusie van Aberdeen met Standard Life komt voort uit een erkenning van die trends. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen, namelijk een volledige waaier van producten en diensten, op een wereldwijde schaal. De grotere diversiteit van ons businessmodel zal ons bovendien stabiele inkomensstromen opleveren, waarmee we de beste medewerkers kunnen behouden en aantrekken.

"Technologische evoluties of trends in het vermogensbeheer kan je zowel als uitdagingen of als kansen zien, en ik verkies het laatste. Het valt mij altijd op dat vele angsten daarover, of over de toekomst in het algemeen, eigenlijk neerkomen op zorgen over het onbekende. Vele daarvan zijn ook gegrond, niet alle vooruitgang is nu eenmaal goede vooruitgang.

"Maar misschien heeft de grote innovator Henry Ford het nog het best geformuleerd: 'Als je begint te denken dat je eindelijk een goede methode gevonden hebt, zou je je beter afvragen of er geen delen van je hersenen zijn die dringend wat slaap nodig hebben.' Vooruitgang brengt verandering mee, en het is aan mij en andere CEO's van vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat we ons aanpassen aan de veranderende wereld rondom ons, zonder de focus op onze klanten te verliezen."