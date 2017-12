Olieprijs schiet omhoog na explosie pijpleiding in Libië

De olieprijs staat momenteel op het hoogste peil in meer dan twee jaar tijd na de explosie van een belangrijke pijpleiding in Libië. Een vat ruwe olie kost intussen meer dan 67 dollar, een stijging met 1,81 dollar of 2,8 procent.

De oliepijpleiding ontplofte dinsdag om nog onbekende redenen, zegt eigenaar Waha Oil. Volgens bepaalde bronnen ging het om een aanslag en werd de leiding opgeblazen door terroristen, maar dat is nog nergens officieel bevestigd.

De explosie heeft wel al grote gevolgen op de wereldwijde oliemarkt. De pijplijn van Waha Oil, een tak van het Libische nationale oliebedrijf National Oil Corp, vervoert ruwe olie naar de Es Sider-haventerminal. Dat is de belangrijkste exportterminal voor het Afrikaanse land.

Door de explosie valt de productie van het bedrijf elke dag terug met 70.000 tot 100.000 vaten, op een totaal van 260.000: daardoor valt elke dag bijna een tiende van de totale olieproductie van het Opec-land weg.

Omdat de oliemarkt sowieso al te lijden heeft onder een teruggevallen aanbod, heeft dat meteen een effect op de prijs