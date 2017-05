Nederlandse economie zit in de lift

Wel maakte het CBS een aantekening dat het eerste kwartaal van dit jaar twee werkdagen meer telde. Daarvoor gecorrigeerd bedroeg de economische groei op jaarbasis 2,8 procent.

In de maanden januari, februari en maart groeide de Nederlandse economie met 0,4 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2016. Het bruto binnenlands product (bbp) neemt daardoor al twaalf kwartalen op rij toe.

Toename export

Vooral investeringen in met name woningen en vervoersmiddelen droegen in de eerste maanden van het jaar bij aan de stijging. Ook de uitvoer van diensten en goederen zat in de lift. Zo werden er meer chemische producten en transportmiddelen geëxporteerd.

De Nederlanders gaven meer uit. Vooral kleding en elektrische apparaten vonden gretig aftrek. Aan eten, drank en tabak werd minder geld besteed, al werd er wel vaker buiten de deur gegeten of een kroeg bezocht. Verder viel de gasrekening van consumenten door de bank genomen lager uit.

Volgens het CBS hebben ook bedrijven weer meer vertrouwen in de economie. Het producentenvertrouwen steeg naar het hoogste niveau in negen jaar. Vooral bouwbedrijven hebben de wind mee, geholpen door de vraag naar woningen. Verder wisten uitzendbedrijven te profiteren van de verdere opleving van de economie.

Het begin van het jaar was voor de industrie het sterkste kwartaal sinds het eerste kwartaal van 2011. Alleen bij de winning van delfstoffen was sprake van krimp.