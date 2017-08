'Naar wie moeten de grote ondernemingen luisteren: het volk of de aandeelhouder?'

Wie enkele weken geleden de onvoorstelbare uitbarsting van geweld heeft gadegeslagen in Hamburg toen de G20 daar vergaderde, zou haast denken dat we in prerevolutionaire tijden leven. In naam van de heilige strijd tegen de globalisering, de klimaatopwarming en de ongelijkheid werden grote delen van de stad als een puinhoop achtergelaten. Niet alleen de politici zouden de grote schuldigen zijn, maar ook de ondernemingen die verslaafd zijn aan winstmaximalisatie en enkel aan de belangen van hun aandeelhouders denken.

