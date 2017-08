Multilateraal instrument (MLI) moet fiscale achterpoortjes sluiten

De OESO trekt ten strijde tegen de achterpoortjes in de belastingverdragen, die het mogelijk maken dat bedrijven belastingen ontwijken via kunstmatige constructies. Het akkoord over het zogenoemde Multilateraal Instrument (MLI), dat 67 landen op 7 juni in Parijs ondertekenden, moet die achterpoortjes sluiten. "Een historisch akkoord", noemt professor fiscaal recht Luc De Broe (KU Leuven) het. "Tot nu zetten 3500 bilaterale verdragen, tussen twee landen dus, de fiscale bakens tussen hen uit. Voor het eerst werkt een verdrag de technische details uit om te vermijden dat bedrijven shoppen en er de landen uitpikken waar ze het meest gunstige fiscale regime krijgen."

