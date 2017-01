Lufthansa-dochter beheert Belgische kredietkaarten

BCC Corporate biedt, als dochteronderneming van de Alpha Card Group, betaaloplossingen voor zakenreizen aan. In België beheert het bedrijf zo'n 100.000 bedrijfskredietkaarten, waardoor het tot de grootste verdelers in de Benelux behoort.

Volgens een woordvoerder helpt de overname AirPlus om het zogenaamde walking card volume tegen 2020 te verhogen tot 3,5 miljard euro. In 2015 bereikte AirPlus een volume van 1,9 miljard euro. Een overnameprijs werd niet bekendgemaakt.

Maar waarom mikt een Duits bedrijf - als dochteronderneming van Lufthansa - op de Belgische markt? "België is een belangrijke markt op vlak van betalingen met betaalkaarten. Het gemiddelde huishouden in België beschikt over twee betaalkaarten, wat na het Verenigd Koninkrijk (2,5) en Zweden (2,3) de hoogste score binnen de EU is", aldus de woordvoerder. AirPlus wil via de overname van BCC Corporate de grootste verdeler van bedrijfskredietkaarten op de Europese markt worden.

In België blijven bedrijfskredietkaarten voor zakenreizigers de favoriete betaalmethode, 'maar 2016 was een uitdagend jaar door de introductie van de wetgeving rond de afwikkelingsvergoeding (interchange fee regulation)', merkt de woordvoerder op. "Sommige financiële dienstverleners overwegen om zich niet langer te richten op bedrijfskredietkaarten, maar hun focus te verleggen op andere producten", luidt het.

AirPlus ziet dat anders. "Door de overname van BCC Corporate zijn we niet enkel in staat om in te spelen op de lokale behoeften van de zakenreiziger, maar kunnen we bovendien een geïntegreerde betaaloplossing op maat aanbieden die voldoet aan de behoeften van degene die de zakenreizen managet".