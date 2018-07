Wat was uw grootste avontuur?

"Ik ben in 2007 met mijn gezin verhuisd naar Wisconsin in de Verenigde Staten, om daar de Amerikaanse vestiging van ALD te leiden. Dat was een gigantisch avontuur, omdat je alles achterlaat. De timing was ook boeiend. Binnen het jaar zat ik midden in de banken- en de autocrisis. Ik ben drie jaar in de Verenigde Staten gebleven."

...