Kerninflatie eurozone daalt: 'Zorgen voor ECB'

De inflatie in de eurozone is in augustus gedaald tot 2 procent, blijkt vrijdag uit een flashraming van de Europese statistiekdienst Eurostat. In juli was er nog 2,1 procent inflatie. De inflatie blijft dihct bij het streefdoel van de Europese Centrale Bank, die via haar monetair beleid de inflatie net onder de 2 procent wil brengen.

Er is echter één grote 'maar' bij het inflatiecijfer van vrijdag, want de muntontwaarding wordt immers gedreven door hogere prijzen voor volatiele producten energie, voeding, alcohol en tabak. Zonder die producten stegen de prijzen slechts met 1 procent. Dat is de kerninflatie, die door de economen beschouwd wordt als een betere indicator van de prijsevoluties.

Energie en brandstoffen werden immers 9,2 procent duurder; voeding, alcohol en tabak 2,5 procent. De prijs van diensten en niet-energetische industriële producten steeg respectievelijk slechts met 1,3 en 0,3 procent.

Core inflation stubbornly low at 1.0%, but the #ECB needs that to improve to end QE in December and hike rates at the end of summer 2019 writes @BertColijn https://t.co/Er2VicHV66 — ING Economics (@ING_Economics) August 31, 2018

Een terugval van de kerninflatie is een zorg voor Mario Draghi, want de ECB kan de verkrapping van het monetaire beleid enkel doorzetten als de kerninflatie blijft aantrekken, aldus econoom Bert Colijn in een rapport van ING.