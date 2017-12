Kamer keurt hervorming vennootschapsbelasting goed

De huidige tarieven van de vennootschapsbelasting, bijna 34 procent, horen tot de hoogste van de Europese Unie. De hervorming van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verlaagt het tarief nu naar 29 procent volgend jaar en 25 procent in 2020. Voor de KMO's is er vanaf volgend jaar al een verlaagd tarief van 20 procent voor de eerste 100.000 euro.

De hervorming moet in principe budgetneutraal zijn. Om de verlaging te financieren, worden een aantal fiscale aftrekken, zoals de notionele intrestaftrek, verstrengd. De finale goedkeuring in de Kamer kwam er niet zonder slag of stoot. De wettekst voor de hervorming is erg laat in het parlement ingediend omdat de regering het pas deze maand definitief eens raakte over een aantal losse eindjes in het Zomerakkoord.

De hervorming was politiek gekoppeld aan andere maatregelen uit dat akkoord - de effectentaks en het onbelast bijverdienen - en de meerderheidspartijen wilden alle maatregelen tegelijkertijd goedgekeurd zien. Die koppeling en de vraag van de oppositie om alles grondiger te kunnen bestuderen, dreigde alles te blokkeren.

Om juridische onzekerheid te vermijden, stemden meerderheid en oppositie er uiteindelijk mee in om de vennootschapsbelasting los te koppelen en nog voor Nieuwjaar te stemmen. De andere maatregelen zouden in januari aan bod komen.