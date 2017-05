Jean Deboutte (Agentschap voor de Schuld): 'De Belgische schuld is nu beter bestand tegen een crisis'

De Belgische schatkist betaalde de afgelopen twee jaar zo'n 2,6 miljard euro om zich in te dekken tegen een stijging van de rente. Was dat wat meer dan verwacht?

Jean Deboutte:"In 2015 kostte de indekking ons 1 miljard euro, vorig jaar 1,55 miljard. Dat was inderdaad meer dan verwacht. De reden is dat de rente nog verder gedaald is. Maar het zou verkeerd zijn die renteswaps te zien als kosten. Het is een verzekering. De rentekosten zijn in die periode met 4,7 miljard gedaald. De overheid heeft dus nog altijd ruim 2 miljard euro verdiend aan de daling van de rente.

...