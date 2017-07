Is een gemotoriseerd vakantiehuis enkel weggelegd voor 55-plussers?

Een groeiende markt

Volgens Ignace Coudron - de zaakvoerder van Vanomobil, dat vestigingen heeft in Wevelgem, Tremelo en Hoogstraten - groeit de Belgische markt van de motorhomes met zo'n 10 procent per jaar. Hij verwacht dat het tempo in 2017 wat zal afnemen. "Dat is logisch na zo'n enorme groei", zegt hij. Dit jaar zijn in het eerste kwartaal 1162 motorhomes ingeschreven, een stijging met 7,8 procent. De positieve evolutie is een Europees fenomeen, met Duitsland als grootste en sterkst groeiende markt. Van januari tot maart 2017 zijn er in Europa 25.881 motorhomes ingeschreven, een stijging met 8,1 procent.

