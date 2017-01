'Intern debat nodig over wat redelijk loon is'

Een studie van de Lancaster University Management School toont dat in het Verenigd Koninkrijk de lonen van CEO's fors gestegen zijn, terwijl de bedrijven niet beter presteren. In België is dat niet het geval, zegt professor Xavier Baeten (Vlerick). "Bestuurders moeten niettemin een debat voeren over wat redelijk is."