ING: 'De rente zal veel langer laag blijven'

De Europese Centrale Bank (ECB) speelde vorige week opvallend open kaart. Voorzitter Mario Draghi kondigde aan dat hij aan het einde van het jaar stopt met geld in de economie te pompen en dat er vanaf de zomer van volgend jaar aan een eerste renteverhoging kan worden gedacht.

Bij zijn vooruitzichten trok Peter Vanden Houte die prognose in twijfel. De hoofdeconoom van ING België ziet de Europese economie net zoals de ECB verder aantrekken. Voor dit jaar verwacht hij 2,1 procent groei in de eurozone, en voor volgend jaar 1,8 procent. Voor België is dat respectievelijk 1,6 en 1,7 procent.

Het probleem ligt aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Vanden Houte verwacht eind volgend jaar een groeivertraging of misschien zelfs een recessie in de Verenigde Staten. Als de Amerikaanse economie omslaat, weegt dat onvermijdelijk ook op de eurozone en zal dat mogelijk ook de euro hoger duwen. In dat klimaat lijkt het Vanden Houte ondenkbaar dat de ECB haar rente zal verhogen. "De rentes in Europa zullen nog veel langer laag blijven dan gedacht", besluit hij.

Op de markten blijft ING aandelen boven obligaties verkiezen. Strateeg Steven Vande Pitte maant aan voorzichtig te zijn met bedrijfsobligaties, want dat zijn doorgaans de activa die eerst de deur uitvliegen voordat de aandelenmarkten corrigeren. Met een Amerikaanse recessie aan de horizon is de markt voor bedrijfsobligaties het eerste potentiële slachtoffer.