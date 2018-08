Inflatie stijgt opnieuw: ambtenarenlonen, pensioenen en uitkeringen 2 procent hoger

De consumentenprijzen lagen in augustus gemiddeld 2,24 procent hoger dan een jaar geleden, meldt het statistiekbureau Statbel. In juli klokte de inflatie af op 2,17 procent, in juni op 2,08 procent. De oplopende inflatie is deze maand vooral het gevolg van hogere prijzen voor elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatiepacks. De prijs van groenten, vis en zeevruchten daalde daarentegen.

De inflatie ligt nu al drie maanden op rij boven 2 procent, het streefcijfer van de Europese Centrale Bank (ECB). De Belgische inflatie staat net als vorige maand op het hoogste peil sinds april 2017.

De inflatie zonder energieproducten stijgt in augustus tot 1,39 procent tegenover 1,38 procent in juli en 1,54 procent in juni. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in augustus 1,50 procent tegenover 1,36 procent in juli en 1,44 procent in juni.

De consumptieprijsindex steeg in augustus met 0,15 punt (0,14 procent) tot 107,58 punten. De gezondheidsindex nam in augustus met 0,11 punt toe tot 107,55 punten.

De afgevlakte gezondheidsindex bedroeg in augustus 105,10 punten, waarmee de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, vastgelegd op 105,10 punten, bereikt werd.

Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent worden verhoogd. De ambtenarenlonen stijgen in oktober met 2 procent. De vorige keer dat de spilindex werd overschreden was in mei 2017.