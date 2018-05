Inflatie stijgt naar 1,82 procent

De inflatie in België stijgt in mei naar 1,82 procent, tegenover 1,52 procent in april. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel woensdag. De inflatie belandt daarmee op het hoogste peil sinds begin dit jaar.

Een inflatie van 1,82 procent betekent dat consumentengoederen in mei gemiddeld 1,82 procent duurder waren dan een jaar geleden. Vooral brandstoffen werden de afgelopen maand duurder. De prijs van lpg steeg zelfs met bijna een kwart. Diesel kostte in mei bijna 15 procent meer dan in in mei 2017, stookolie bijna 9 procent.

Ook eieren (+ 19,5 procent), boter (+ 18,5 procent) en postverzending (+ 13,5 procent) werden fors duurder.

Consumenten moesten dan weer minder betalen voor bijvoorbeeld software (- 7,6 procent), aardappelen (- 5,9 procent) en verse groenten (- 5,4 procent).

In vergelijking met een maand geleden werd het leven omgerekend 0,21 procent duurder. De inflatie ligt sinds begin dit jaar onder het streefdoel van - net onder de 2 procent - dat de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert .

De inflatie in België steeg in mei voor de tweede maand op rij, nadat ze in maart op het laagste peil in twee jaar was beland (1,39 procent).