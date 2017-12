Inflatie stijgt licht in december

De consumptiegoederen in ons land zijn in december van dit jaar lichtjes duurder geworden. De prijzen liggen nu 2,13 procent hoger dan in december vorig jaar, tegenover 2,07 procent in november. Over heel het jaar 2017 bedroeg de inflatie gemiddeld 2,13 procent.

In december werden vooral vakantiedorpen, hotels, elektriciteit, vlees, groenten en vliegtuigtickets duurder. Brandstoffen en alcoholische dranken werden deze maand goedkoper.

Voor voeding bedraagt de inflatie 2,10 procent. Vers fruit kost 3,7 procent meer dan een jaar geleden, terwijl verse groenten nu 5,2 procent goedkoper zijn en aardappelen 5,4 procent.

Ook boter (+25 procent), eieren (+23 procent) en olijfolie (+7 procent) zijn op een jaar tijd een pak duurder geworden.

Voor energie ligt de inflatie op 6,49 procent: elektriciteit is 5 procent duurder dan een jaar geleden en aardgas 4,7 procent.

Motorbrandstoffen kosten nu 5,3 procent meer dan eind december vorig jaar en stookolie is zelfs 19,7 procent duurder geworden.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,68 procent in december, tegenover 1,44 procent in november en 1,63 procent in oktober.

De spilindex, op basis waarvan de ambtenarenlonen en uitkeringen stijgen, werd niet overschreden.