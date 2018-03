Inflatie op laagste peil in twee jaar

In maart daalde de inflatie in België verder weg onder het streefcijfer - van net geen - 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB), tegenover 1,48 procent in februari, en 1,71 procent in januari.

De inflatie bereikte in maart het laagste peil sinds februari 2016, toen die ook precies 1,39 procent bedroeg.

Deze maand werden fruit (+6,8 procent), buitenlandse reizen (+3,1 procent),tabak (+2,7 procent),brood en granen(+ 0,8 procent) en suiker, chocolade en confituur (+ 2,3 procent) duurder.

De prijzen voor motorbrandstoffen daalden in maart met gemiddeld 0,9 procent ten opzichte van vorige maand. Ook een verblijf in vakantiedorpen (-4,8 procent) enhotelkamers (-3,2 procent) werd goedkoper. De prijs van aardgas(-1,3 procent), en bloemen en planten (- 3,9 procent) daalde eveneens.

Deinflatieop basis van degezondheidsindexklokte in maart af op 1,32 procent, tegenover 1,41 procent in februari en 1,64 procent in januari. Deinflatie zonder energieproductenbedroeg in maart - net zoals in februari - 1,42 procent, tegenover 1,55 procent in januari.

Dekerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele energie- en voedselprijzen, klokte in maart af op 1,57 procent, tegenover 1,60 procent in februari en 1,65 procent in januari.

Despilindexvoor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding dateert van mei 2017.