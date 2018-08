Inflatie in eurozone op hoogste peil sinds eind 2012

De Europese Centrale Bank (ECB) beschouwt een inflatie van - net onder - 2 procent op middellange termijn als ideaal. In juni bedroeg de inflatie in de eurozone 2 procent, tegenover 1,9 procent in mei. In juli 2017 bedroeg de inflatie in de eurozone amper 1,3 procent. De stijging in juli dit jaar was vooral een gevolg van duurdere energie. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar is energie 9,5 procent duurder geworden.

De inflatie in de volledige Europese Unie bedroeg in juli van dit jaar 2,2 procent, tegenover 2,1 procent in juni. In juli 2017 klokte de inflatie in de EU af op 1,5 procent.

In juli 2018 werd de laagste inflatie gergistreerd in Griekenland (0,8 procent), Denemarken (0,9 procent) en Ierland (1,0 procent).

Roemenië (4,3 procent), Bulgarije (3,6 procent), Hongarije (3,4 procent) en Estland (3,3 procent) noteerden de hoogste inflatie. Vergeleken met een maand eerder daalde de inflatie in negen lidstaten, bleef ze stabiel in zes, en steeg ze in dertien lidstaten.