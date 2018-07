'Iedereen verliest bij een handelsoorlog, maar de VS het minst'

Voor dit jaar verwachten de analisten van BNP Paribas Fortis dat de Amerikaanse economie met 3 procent groeit, onder meer dankzij het hogere consumentenvertrouwen en het belastingplan van president Donald Trump.

De eurozone zou het in 2018 moeten stellen met een groei van 2,2 procent. Onder meer het tekort aan arbeidskrachten speelt de Europese bedrijven parten. Maar de krapte op de arbeidsmarkt leidt wel tot hogere lonen, wat positief is voor de consumptie.

Voor 2019 verwachten de analisten van BNP Paribas Fortis een algemene groeivertraging, tot respectievelijk 2 procent in de VS en 1,8 procent in Europa. Het belastingplan van Trump lijkt tegen dan uitgewerkt en de toenemende protectionistische maatregelen maken import duurder, waarbij ook de consumptie zou dalen.

Handelsoorlog

Als het effectief tot een handelsoorlog komt - met bijvoorbeeld veralgemeende importtarieven van 10 procent - zou dat de economische groei met gemiddeld 2,5 procent aantasten. Opmerkelijk is dat de Verenigde Staten het minst te verliezen hebben. Het effect op het bruto binnenlands product van de VS zou slechts 1,3 procent bedragen, tegen 3,8 procent in Duitsland of zelfs 4,3 procent in China, berekenden de analisten. "Hoe meer een land exporteert, hoe zwaarder het getroffen wordt, dat is logisch", verduidelijkt chief economist Koen De Leus. "Uiteindelijk verliest iedereen, maar de VS zouden toch de morele winnaar zijn."

Centrale banken

Bijkomend probleem in de strijd tegen de recessie is het feit dat de centrale banken nog amper manoeuvreerruimte hebben om in te grijpen. De rentevoeten staan al jaren op een recordlaagte - in Europa wordt pas in september volgend jaar een eerste renteverhoging verwacht.

Als het tot een groeivertraging of zelfs recessie komt in 2020, is er dus weinig ruimte om via een lagere rente de economie aan te zwengelen. "Dé vraag is wat de centrale bankiers gaan doen als de economie in de problemen komt. Hun beleid wordt ook cruciaal voor de evolutie op de financiële markten", aldus chief strategy officer van BNP Paribas Fortis, Philippe Gijsels.

De analisten van BNP Paribas Fortis pleiten voor een zogenaamde 'investeringsschok', die de groei overeind moet houden. Daarvoor is wel een versoepeling van de Europese investeringsregels nodig. "Geen Flanders Technolgy 2.0 maar een Belgian Technology 1.5. Bij vorige industriële revoluties was ons land altijd koploper, waarom nu dan niet?", vraagt De Leus. zich af.