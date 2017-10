Het inflatiemysterie: Moet het leven wel duurder worden?

Na jarenlange zelfkastijding gooien de centrale bankiers de facto de handdoek in de ring: met een beetje minder inflatie moet het ook wel lukken. "Ze hadden beter van in het begin gezegd: 'We willen graag 2 procent inflatie, maar wat minder is ook het einde van de wereld niet.'"