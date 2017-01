Herlees chatsessie over obligaties: 'We verwachten niet dat de rente snel zal stijgen'

Tijdens de chatsessie hadden de experts Mathias Nuttin (MoneyTalk), en Dirk Van Praet (BNP Paribas Fortis Private Banking) het onder meer over de tendensen op de internationale markten. Verwacht wordt dat de rente dit jaar nog niet gaat stijgen in Europa. "Het is als obligatiebelegger beter om flexibiliteit in te bouwen door enerzijds te beleggen in relatief aantrekkelijke segmenten van de obligatiemarkten (zoals euro high yield) en anderzijds te kunnen inspelen op eventuele renteverhogingen (door een deel te beleggen in kortere looptijden en een deel cash te houden)", aldus Nuttin.

Van Praet verwacht dan weer dat de dollarkoers aan kracht zal winnen dit jaar. "Voor 2017 heeft de USD nog wat stijgingspotentieel ten opzichte van de euro mede door het oplopende renteverschil EUR-USD. In functie van het monetaire politiek van de Europese Centrale Bank kan de euro daarna opnieuw terrein winnen", zei in de chatsessie. Lees hieronder de volledige sessie.