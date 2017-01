Herlees chatsessie 'Beleggingsthema's in 2017' : 'Amerikaanse rally is niet alleen dankzij Trump'

Wie in 2017 wil beleggen moet zeker aandacht hebben voor alles wat er zich afspeelt in de politieke wereld. Dat is een van de opvallende lessen van 2016. Onder meer de verkiezingsonverwinning van Donald Trump heeft vorig jaar zijn stempel gedrukt op de beurskoersen. Al plaatst Eeckhout een nuance bij de Amerikaanse hausse.

"Met de voorstellen om taksen te verlagen, meer infrastructuurinvesteringen, minder regelgeving en handelsbeperkingen in te voeren lijkt het alsof Trump de wonderformule gevonden heeft. Nu moet nog blijken met zijn aanstelling welke maatregelen hij ervan kan invoeren, wat het effect zal zijn en de reactie van internationale partners is. Ook mogen we niet vergeten dat de Amerikaanse economie het al een tijdje zeer goed doet", zegt hij.

Ilse De Witte, redacteur bij MoneyTalk raadt beleggers aan niet meteen volop de kaart van de aandelen te trekken. "Ik zou het percentage aandelen niet opdrijven, maar nagaan wat de blootstelling van uw aandelenportefeuille aan de VS is. Bijvoorbeeld voor farmabedrijven bestaat het risico dat Trump de hoge prijzen van geneesmiddelen onder de loep zal nemen", verduilijkt ze. "Voor Europese bedrijven die veel naar de VS exporteren zou een protectionistisch beleid van Trump voor tegenwind kunnen zorgen. Ik vrees dat Trumps beleid vooral onvoorspelbaar zal blijken."