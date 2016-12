Herlees chatsessie 'Beleggen in aandelen': '2017 wordt mogelijk een topjaar voor goudmijnaandelen'

'Beleggen is een werkwoord'. Dat is een gouden raad die een van onze experts meegaf tijdens de chatsessie 'Beleggen in 2017'. Maar wat brengt het nieuwe jaar? Moeilijk te voorspellen, mogelijk wordt 2017 een topjaar voor goudmijnaandelen. 'Superinteressant' om te overwegen in ieder geval. En de dollar houdt u beter goed in de gaten.