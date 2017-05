Groei economie eurozone stabiel

De groei in de eurozone blijft dus stabiel, want ook in de laatste drie maanden van vorig jaar was er een toename van het bbp in de eurozone met 0,5 procent. In de hele Europese Unie kwam de economische groei in het eerste kwartaal uit op 0,4 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam het bbp in de eurozone in het eerste kwartaal van dit jaar toe met 1,7 procent, en met 1,9 procent in de volledige Europese Unie.

Eurostat heeft de cijfers van het vierde kwartaal overigens opwaarts bijgesteld van 0,4 naar 0,5 procent op kwartaalbasis.

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten steeg het bbp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,17 procent, terwijl de Britten de economie in de eerste drie maanden van het jaar zagen groeien met 0,3 procent.

Cijfers over de afzonderlijke Europese lidstaten volgen pas op 16 mei.