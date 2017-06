Gratis parkeren is een illusie

De knip in de Leien is een kans voor het stadsbestuur van Antwerpen. De penibele verkeerssituatie in de stad kan bezoekers en bewoners ertoe aanzetten de mogelijkheden van de fiets en het openbaar vervoer te verkennen. Wie weet, vermindert dat op termijn de parkeerdruk in Vlaanderens winkelhoofdstad. Maar het stadsbestuur houdt geen rekening met zo'n bonus. "Hoe je het ook draait of keert, er is een tekort aan parkeerplaatsen in Antwerpen", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Het is naïef te denken dat je de auto's uit de stad houdt door het aantal parkeerplaatsen te verminderen."

