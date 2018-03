Goedkopere elektriciteit levert duizenden banen op

Als de regering de Belgische elektriciteitsprijzen met 10 procent verlaagt, dan levert dat minstens 12.000 banen en 550 miljoen euro aan investeringen per jaar op. Dat concluderen het onderzoekscentrum Vives en de KU Leuven op basis van onderzoek in tien landen, in opdracht van de federatie van Belgische industriële energieverbruikers Febeliec.