Fed houdt Amerikaanse rente gelijk

De financiële markten rekenden over het algemeen niet op een verdere stijging, zo kort na de vorige rentestap.

De Fed-bestuurders gaven in een verklaring aan dat de economische groei in de VS 'sterk' is en dat de inflatie het doel van twee procent nadert. Daarom houden de beleidsmakers voorlopig vast aan hun beleid om de rente geleidelijk, stapje voor stapje, op te voeren. Nu blijft de rente nog gelijk, op een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent.

Maar waarschijnlijk gaat de Fed de rente later dit jaar nog twee keer verhogen, na twee rentestappen eerder dit jaar. In 2019 zullen er dan waarschijnlijk nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

Er werd dit keer geen toelichting gegeven door voorzitter Jerome Powell. Bij het volgende rentebesluit in september is er wel weer een persconferentie.