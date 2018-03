Europa lanceert actieplan voor groene financiële sector

De financiële sector kan een sleutelrol spelen in de Europese inspanningen op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Om de Europese klimaatbelofte in Parijs te halen bijvoorbeeld zijn elk jaar zo'n 180 miljard euro aan bijkomende investeringen nodig. De Commissie wil de financiële sector daarom in de juiste richting duwen en lanceert daarvoor een aantal ambitieuze voorstellen.

Europa wil de sector onder meer verplichten om de klimaatimpact van fondsen en indicatoren mee te delen en komt met labels voor groene obligaties op basis van een gemeenschappelijk classificatiesysteem.

Duurzaamheid wordt ook een verplicht criterium voor zowel investeerders als de Europese toezichthouders. En verzekerings- en investeringsbedrijven zullen bij advies aan hun klanten ook rekening moeten houden met hun duurzaamheidsvoorkeuren.

'De verschuiving naar een groenere en meer duurzame economie is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de mensen en goed voor de planeet', zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de commissie. 'Met dit plan doen we het financiële systeem meewerken aan die doelstelling. Dankzij onze voorstellen zullen investeerders en individuele burgers positieve keuzes kunnen maken zodat hun geld op een meer verantwoorde manier wordt gebruikt en duurzaamheid ten goede komt.'

Ook Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete is tevreden met de plannen. 'Wereldwijde investeringen zijn cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering, en het Klimaatakkoord van Parijs is een enorme investeringskans. Hoe kunnen we dat potentieel ontsluiten? Het nieuwe plan zal de Europese financiële sector helpen om zichzelf te positioneren als een wereldbestemming voor investeringen in groene technologie.'

Onvoldoende

Milieu- en klimaatorganisaties noemen de strategie 'moedig en ambitieus', maar vrezen tegelijk dat er meer nodig zal zijn om de doelstellingen van Parijs te halen.

'Als deze voorstellen in wetten gegoten worden, zal de EU een voortrekker worden op het vlak van duurzame financiën', zegt Sébastien Godinot, econoom bij het Europese kantoor van het Wereldnatuurfonds. 'Toch schieten ze tekort om te voldoen aan de klimaatbeloften in Parijs die de klimaatverandering "ver onder de 2 graden Celsius" willen houden. De Commissie zou verder moeten gaan om te verzekeren dat de grote indexen zoals de FTSE 100 hun klimaatimpact moeten rapporteren. We hebben nood aan meer transparantie over waar de financiële stromen heen gaan, zodat we ze beter kunnen laten werken voor de mensen en de planeet.'

Bovendien zal nog veel werk nodig zijn om ervoor te zorgen dat het actieplan ook vertaald wordt op het terrein. 'Het is nu aan de lidstaten om deze relatief ambitieuze voorstellen van de Commissie te steunen en het snel eens te worden over hun implementatie', zegt Pascal Canfin, die voor het WWF deelnam aan de Expertengroep rond Duurzame Financiën (HLEG) van de EU.