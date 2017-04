Euro stijgt sterk tegenover dollar en yen

Om 06.20 uur in Tokio (zondag 23.20 uur in België), was de euro 1,0880 dollar waard, een stijging tegenover de 1,0726 dollar van vrijdagavond Belgische tijd. Eerder op de avond steeg de euro zelfs tot 1,0933 dollar. Het gaat om het hoogste niveau sinds november 2016, kort na de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Tegenover de Japanse yen, steeg de euro tot 120,02 yen, nadat de Europese munt eerder zondag 120,88 yen waard was. Vrijdagavond was de euro in New York tot 117,07 yen waard.

De reactie op de markten toont aan dat wordt ingezet op een overwinning van de pro-Europese kandidaat Macron, en niet op die van Le Pen, die pleit voor een vertrek uit de eurozone. De markten vreesden bovendien dat Le Pen het zou opnemen tegen Jean-Luc Mélenchon in de tweede ronde, die ook kritisch tegenover Europa staat. Volgens peilingen zou Macron de tweede ronde van de verkiezing binnen twee weken met een duidelijke meerderheid van de stemmen winnen.

De Aziatische beurzen zullen normaal gezien maandag eveneens positief openen.