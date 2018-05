Economische groei neemt af in eurozone

In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de economie in de eurozone net als het tweede en derde kwartaal nog met 0,7 procent.

Ook in de volledige Europese Unie (EU) nam de economische groei af, van 0,6 procent in het slotkwartaal 2017 tot 0,4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Vorige week meldde de Nationale Bank al dat in België de groei in het eerste kwartaal afgenomen was.

Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) nam in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent toe, tegenover 0,5 procent een kwartaal eerder.