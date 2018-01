Economie eurozone noteert sterkste groei in tien jaar

In het laatste kwartaal van 2017 groeide de economie in de eurozone met 0,6 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat is in lijn met de prognoses. Het gaat om het negentiende kwartaal op rij dat de economie groeit.

In de Europese Unie noteert Eurostat voor het laatste kwartaal van vorig jaar - in vergelijking met het derde kwartaal - een groei met precies hetzelfde percentage als in de eurozone: 0,6 procent

In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder was er in de laatste drie maanden van 2017 een toename met 2,7 procent in de eurozone en met 2,6 procent in de EU.

Eurostat heeft ook de cijfers voor de eurozone voor het derde kwartaal opwaarts herzien van 0,6 procent naar 0,7 procent op kwartaalbasis, en van 2,6 procent naar 2,8 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Over heel het jaar 2017 nam het bbp van de eurozone toe met 2,5 procent. Dat is de sterkste groei sinds 2007, toen er een groeipercentage met 3 procent werd geregistreerd.

Bert Colijn, econoom bij de ING-bank, wijst in een reactie aan het persagentschap Reuters op de toenemende investeringen die een 'essentiële bijdrage' hebben geleverd aan de groei. De econoom rekent voor dit jaar op een toename van het bbp met 2,4 procent voor de eurozone.