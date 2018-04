ECB sleutelt (nog) niet aan monetair beleid

De beleidsmakers in Frankfurt houden de rentetarieven in de eurozone tot nader order onveranderd op hun historisch lage peil.

Dat betekent dat deherfinancieringsrente0 procent blijft, waardoor banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. Dedepositorenteblijft-0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De ECB pompt via het opkoopprogramma nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van het eurogebied.

Inmiddels lijkt dat stimuleringsbeleid wel zijn beste tijd te hebben gehad, omdat de economie in het eurogebied aan het herstellen is.

De inflatie klimt slechts traag richting 2 procent. Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen.

Onlangs waren er al geruchten dat de ECB hier pas in de zomer meer duidelijkheid over gaat geven. Analisten hadden vooraf al op weinig vuurwerk gerekend voor het rentebesluit van april.

In een toelichting bij het rentebesluit liet ECB-voorzitter Draghi dondernamiddag verstaan dat hij rekent op een solide economische groei. Draghi heeft er vertrouwen in dat 'dankzij de onderliggende sterkte van de Europese economie', de inflatie op de middellange termijn naar de doelstelling van net geen 2 procent zal evolueren.

Voorts waarschuwde Draghi voor het handelsonflict tussen de VS en China, waardoor heffingen op staal en aluminium kunnen worden doorgevoerd.

"De risico's die de groeivooruitzichten voor de eurozone omgeven, blijven in het algemeen in evenwicht. Maar de risico's verbonden aan globale factoren, inclusief de dreiging van toenemend protectionisme, zijn prominenter geworden", aldus de ECB-voorzitter.