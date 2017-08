ECB maakt zich zorgen om dure euro

De euro zakte donderdagnamiddag heel even tot 1,662 dollar - het laagtste peil in drie weken - nadat de notulen van de Europese Centrale Bank (ECB) van juli bekendgemaakt werden. Uit die notulen blijkt namelijk dat er binnen de ECB ongerustheid bestaat over de ontwikkeling van een dure euro, omschreven als een 'possible overshoot' in de toekomst.

De euro werd sinds begin van het jaar al 11 procent duurder tegenover de dollar, en ruim 6 procent tegenover het Britse pond.

Hoewel uit de notulen die vandaag werden gepubliceerd de vrees voor een steeds duurdere euro blijkt, had voorzitter Mario Draghi op de persconferentie na de recente bijeenkomst van de ECB in juli niets over die bezorgdheid gezegd.

Volgens Simon Derrick, chief market analyst bij Bank of New York Mellon in Londen, is het best mogelijk dat de euro na de korte reactie van donderdag verder onder druk komt te staan. Donderdagavond herstelde de euro na de korte terugval evenwel alweer tot 1,174 dollar.

Volgende week vrijdag - 25 augustus - gaat Draghi speechen in Jackson Hole, waar de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers plaatsvindt. Volgens The Wall Street Journal wordt daar de afbouw van het QE-programma aangekondigd, wat gisteren door bronnen van het persagentschap Reuters alvast ontkracht werd.