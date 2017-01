Duitse werkloosheid op laagste peil in kwarteeuw

In 2016 waren gemiddeld 2,691 miljoen mensen werkloos in de grootste economie van de eurozone, blijkt dinsdag uit cijfers van het Duitse ministerie van Arbeid.

De gemiddelde werkloosheidsgraad over het volledige jaar bedroeg 6,1 procent, tegenover 6,4 procent in 2015.

In december werden 2,638 miljoen werklozen geteld, 36.000 meer dan in november, maar 113.000 minder dan in december 2015.

De werkloosheidsgraad klokte in december af op 5,8 procent.

"Wat ons optimistisch stemt voor 2017 is dat de binnenlandse consumptie op peil staat, wat dan weer een gevolg is van een gezonde arbeidsmarkt," aldus Frank-Jürgen Weise, voorzitter van het Duitse arbeidsbureau. Volgens Weise neemt de werkloosheid dit jaar niet toe in Duitsland.