De economische expansie in de VS gaat volgende maand zijn achtste jaar in. De kans dat de economie de komende twaalf maanden in een recessie terchtkomt is klein, maar dat de economie ergens in de komende drie tot vijf jaar weer een U-bocht maakt, is wel waarschijnlijk.

Wat zou de huidige groei de nek om kunnen draaien, en hoe lang zou een daaropvolgende recessie kunnen duren?

Wanneer er een recessie ontstaat door een 'externe schok' - bijvoorbeeld een chaotische implosie van de euro, een ingrijpende geopolitieke crisis of extreem hoge olieprijzen als gevolg van productiebeperkingen, vooral als de Fed nog niet is opgeschoten met het normaliseren van de rente - dan zal die recessie waarschijnlijk lang duren, maar niet zo hevig zijn.

Maar als interne factoren een recessie veroorzaken, zoals een oververhitting van de economie en/of een overdreven jubelstemming op de beurzen waar de Fed op reageert met hevige verkrapping - kan die recessie kort maar hevig zijn. Dat wordt dus kiezen tussen twee kwaden.

Doemt er een recessie op?

Er is al heel wat (digitale) inkt gevloeid om het uitzonderlijke karakter te beschrijven van de huidige economische expansie, die geldt als de twaalfde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De diepe wonden die de financiële crisis in combinatie met de afkalvende demografie en verlammende schuldenberg heeft geslagen, hebben geleid tot de huidige zwakke groei. Maar ondanks - of misschien wel dankzij - dat trage tempo en de hele lage inflatie duurt de groei nu al zo lang. Nog een jaar van ononderbroken groei en we hebben te maken met de op één na langste expansie. Als we in juli 2019 nog steeds op het pad naar boven zitten, zal die periode van bloei die van de jaren negentig hebben ingehaald. Die voorspoed duurde maar liefst tien jaar.

Momenteel achten we de kans op een recessie in de VS in de komende twaalf maanden gering. Voordat u op tafel springt van blijdschap moeten we niet vergeten dat wij economen erom bekend staan dat we heel slecht zijn in het voorspellen van recessies. Dus een beetje - misschien wel een beetje veel - bescheidenheid van onze kant is hier wel op zijn plaats.

Geniet dus maar van de economische expansie zolang die nog duurt, want ik zou er niet op gokken dat de VS het nieuwe Australië wordt, waar de laatste recessie een kwarteeuw geleden in de achteruitkijkspiegel verdween. Ik laat het meteen weten zodra de eerste signalen van een crisis aan de Amerikaanse horizon opdoemen.