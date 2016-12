'Deglobalisering vormt risico voor Belgische economie'

De verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten en de nakende Brexit staan symbool voor de trend van meer protectionisme en minder globalisering, maar volgens Van Hove is de evolutie al even aan de gang. "Na decennia van groei, zien we dat de wereldhandel, uitgedrukt in verhouding tot het bbp, aan het dalen is. De oproep van de Amerikaanse president Obama na de financiële crisis van 2008 zorgde even voor een opflakkering, maar nu is de trend weer dalend."

De KBC-hoofdeconoom verwijst ook naar semiprotectionisme zoals antidumpingmaatregelen die steeds meer gehanteerd worden, en naar de toegenomen handelsconflicten, bijvoorbeeld met Rusland. "Protectionisme gebeurt momenteel op een gesofisticeerde manier", klonk het.

Open economie

Van Hove verwacht dat dat protectionisme nog zal toenemen, gezien de huidige retoriek van figuren als Trump. Als hij als nieuwe president van de VS de vrijhandel effectief beperkt, bestaat het risico dat opkomende economieën als Mexico tegenmaatregelen gaan treffen. Voor een open economie als België vormt deze evolutie een groot probleem. Want uit de groeicijfers van de jongste jaren blijkt dat de netto-export steeds een belangrijke groeimotor vormde voor ons land. "De consumptie in België blijft zwak en de investeringen vertonen een sterk volatiel beeld", aldus de hoofdeconoom.

Terwijl de Belgische economie na de crisis van 2008 één van de eerste in Europa was die herstelde, kon ons land die leiderspositie de jongste kwartalen niet vasthouden. Van Hove verwacht voor 2017 een reële groei van het Belgische bbp met 1,2 procent. Dit jaar was dat nog 1,3 procent. Teleurstellend is het feit dat Van Hove ook een lagere potentiële groei ziet. "Dat heeft te maken met de lage productiviteitsgroei. We hebben geen potentieel om die de volgende jaren te versnellen." (Belga/BO)