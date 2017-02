'De hemel boven de economie klaart duidelijk op'

"De wereld is een totale puinhoop", zei de Amerikaanse president Donald Trump in een zeldzaam interview. Maar wie het jongste economische rapport van de Europese Centrale Bank leest, krijgt een heel andere indruk. Daarin maakt de ECB een rondje om de wereld en wat ze onderweg tegenkomt, is om best vrolijk van te worden: de Amerikaanse economie oogt robuust, het Verenigd Koninkrijk toont zijn veerkracht na de brexit, de groei in China is gestabiliseerd en zelfs Japan knoopt weer aan met groei. En wat met de eurozone? "Het economische herstel zet door en wint aan kracht. Die trend zal aanhouden", klinkt het.

