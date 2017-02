'De Belgenmop die ons 10 miljard euro kost'

U heeft met z'n allen de voorbije decennia zodanig veel gespaard dat België een stevige spaarpot in het buitenland heeft opgebouwd. Netto, dus na aftrek van onze buitenlandse schulden, hebben we over de grens 240 miljard euro opzijstaan, of ongeveer 60 procent van ons bbp. Daarmee horen we bij de koplopers in Europa en dat is vooral te danken aan de spaarijver bij de bedrijven en gezinnen, die de schuldendrang van de spilzieke overheid meer dan compenseren. Tot daar het goede nieuws. Want wie de rendementen op onze buitenlandse portefeuille nader bekijkt, doet een vreemde vaststelling. Het rendement op die portefeuille bedroeg in 2015 -7,6 miljard euro. U leest het goed, er staat een min voor het cijfer. En het wordt nog erger. In de eerste negen maanden van 2016 liep de return terug tot -9,8 miljard euro. Dat is een rendement van ongeveer -4 procent. Dag Jan. Zelfs in deze tijden van lage of negatieve rentevoeten op korte termijn is dat een abominabel slecht resultaat. Dat is 9,8 miljar...