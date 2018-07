Chinese economie groeit iets minder snel dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van een groei van de tweede economie van de wereld met 6,8 procent. Volgens het Chinees nationaal statistiekbureau groeide de economie de afgelopen twaalf kwartalen tussen de 6,7 en 6,9 procent, en is ze vandaag 41,90 biljoen yuan (6,27 biljoen dollar). De Chinese regering heeft een doelstelling voor een groei met circa 6,5 procent. Momenteel presteert de Chinese economie dus beter dan die doelstelling.

De Chinese economie ondervond enige tegenwind van zwakkere investeringen in infrastructuur. Daarnaast hangt de dreiging van een handelsoorlog met de Verenigde Staten boven de economie, al zien analisten daar in het tweede kwartaal nog geen al te grote impact van. De importheffingen die beide landen hebben opgelegd op elkaars goederen, gingen eerder deze maand van kracht.

De overheid publiceerde ook cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen. De productie in de Chinese industrie steeg in juni met 6 procent en de winkelverkopen namen met 9 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De handel groeide met 7 procent, de totale waarde van de import en export steeg tot 1,4 biljoen yuan (209 miljard euro).

Het handelsoverschot bedraagt 89,93 miljard yuan (3,4 miljard euro). Het overschot met de Verenigde Staten bedroeg op het einde van het tweede kwartaal 28,97 miljard dollar (24,79 miljard euro), het hoogste peil sinds 1999. De export naar de VS steeg tot 42,6 miljard dollar.