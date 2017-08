Buitenlandse investeringen in Latijns-Amerika nemen af

Volgens het recent verschenen rapport 2017 Foreign Direct Investment van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbische Gebied (Eclac), namen de investeringen voor het tweede jaar op rij af.

'Buitenlandse directe investeringen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van exportactiviteiten die essentieel zijn voor groei in de regio en voor het creëren van nieuwe sectoren', zegt Alicia Bárcena, directeur van de Eclac.

Brazilië

Ondanks de neerwaartse trend, bedragen de directe buitenlandse investeringen nog 3,6 procent van het bruto binnenlands product van de regio, terwijl het wereldwijde gemiddelde 2,5 procent is. Dat laat zien dat internationaal opererende bedrijven een belangrijke rol spelen in de economieën in de regio.

Brazilië trekt de meeste buitenlands investeringen naar zich toe, met 47 procent. In dat land groeiden de investeringen met 5,7 procent. In Mexico, dat nog steeds op de tweede plaats staat, daalden de buitenlandse investeringen met 7,9 procent.

Vierde industriële revolutie

De directe buitenlandse investeringen kunnen een belangrijke rol spelen in de overdracht van technologie en introductie van nieuwe businessmodellen die de productiviteit en concurrentiepositie verbeteren, staat in het rapport.

Bárcena wijst er echter op dat investeringen nodig zijn voor de 'vierde industriële revolutie' en om duurzame ontwikkeling te stimuleren. De strategieën om buitenlandse investeringen aan te trekken moeten daarom opnieuw bekeken worden, zodat de nadruk meer komt te liggen op modernisering van de economie en diversifiëring van de productie.

Auto-industrie

De auto-industrie, die in het rapport is uitgelicht, maakt de grootste revolutie in haar geschiedenis door. Mexico is een succesverhaal, maar dat succes staat onder druk.

'Mexico heeft een versnelde transformatie doorgemaakt, van een plaats waar auto's voor het lagere segment in elkaar gezet werden, naar een meer geïntegreerde en gediversifieerde productieketen en hogere technologische kennis', staat in het rapport.

Naast de auto-industrie worden ook hernieuwbare energie en telecommunicatie genoemd als belangrijke sectoren.