Britse economie nog niet geraakt door brexit

Ook in het vierde kwartaal presteerde de Britse economie beter dan verwacht. De gevreesde negatieve impact van de aangekondigde brexit op de Britse economie valt voorlopig niet af te leiden uit de cijfers van het Britse bureau voor de statistiek.

De Britse economie groeide in het vierde kwartaal met 0,6 procent, onder meer dankzij de gezinsuitgaven. Analisten rekenden gemiddeld op een toename met 0,5 procent. Groot-Brittannië was de zestiende groei op rij.

Over het hele jaar 2016 groeide de Britse economie met 2,0 procent. In 2015 was dat njog 2,2 procent. Analisten verwachten dat de groei dit jaar zal vertragen tot 1,2 procent.

De economie presteert al sinds in juni de beslissing viel om uit de Europese Unie te stappen, beter dan de verwachtingen.

Premier Theresa May wil tegen eind maart formele gesprekken opstarten om de Unie te verlaten.