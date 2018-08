Britse centrale bank verhoogt rente

De Britse centrale bank schroeft het belangrijkste rentetarief op van 0,5 procent naar 0,75 procent, het hoogste peil sinds 2009.

In november vorig jaar krikte de Bank of England (BoE) voor het eerst in meer dan tien jaar de rente op.

Volgens de BoE is de hogere rente nodig om de inflatie af te remmen. Bovendien presteert de Britse arbeidsmarkt meer dan behoorlijk.

Het besluit om de rente te verhogen werd unaniem genomen. Alle negen bestuurders binnen het beleidsbepalende comité stemden voor een renteverhoging. Er was door kenners verwacht dat twee bestuurders tegen zouden stemmen.

Aanvankelijk rekenden analisten erop dat de rente in mei zou worden verhoogd, maar dat gebeurde niet doordat de Britse economie begin dit jaar een zwakkere periode doormaakte. De kleine dip werd gedeeltelijk veroorzaakt door de barre weersomstandigheden, ook wel omschreven als 'the Beast from te East'.

De Bank of England lijkt er nu van overtuigd dat de dip tijdelijk was, en dat de economische groei herstelt van 0,2 procent in het eerste kwartaal tot 0,4 procent in het tweede en de daaropvolgende kwartalen.

Voor het volledige jaar 2018 mikt de centrale bank op een toename van het bbp met 1,4 procent, voor 2019 luidt een prognose van 1,8 procent economische groei..

Er volgen overigens nog meer rentestijgingen, al zullen die volgens gouverneur Carney 'beperkt en geleidelijk' verlopen.