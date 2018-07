BNP Paribas Fortis behoudt belang in AG Insurance

AG Insurance is voor drie vierde in handen van verzekeringsgroep Ageas. De rest zit bij BNP Paribas Fortis. Maar de bank had via een 'putoptie' tot 30 juni de tijd om dat belang aan Ageas te verkopen. Die optie wordt dus niet gelicht.

De hele regeling stamt nog uit de tijd dat Fortis tijdens de bankencrisis overgenomen werd door het Franse BNP Paribas. De verzekeringsactiviteiten bleven voor 75 procent bij Ageas, de opvolger van Fortis.

De grootste bank en de grootste verzekeraar van het land bleven nadien wel samenwerken. Er is een distributieakkoord tot eind 2020 waardoor de verzekeringsproducten via de bankkantoren verkocht worden. Bij een deal had Ageas de Belgische dochter volledig in handen kunnen krijgen.