'Belgische overheidsschuld daalt tot net boven 100 procent'

De Europese Commissie schroeft de verwachtingen voor België licht op in vergelijking met de voorspellingen van dit najaar. Toen ging de Commissie nog uit van een overheidsschuld van 102,5 procent voor dit jaar en 101,2 procent in 2019.

Nu voorspelt Europa een terugval tot 101,5 procent voor 2018 en tot 100,2 procent in 2019. Dat stemt overeen met het laagste peil sinds 2011.

België blijft volgend jaar wel nog altijd behoren tot de kleine groep EU-landen met een overheidsschuld boven de 100 procent. Het gaat verderf om Griekenland, Italië en Portugal. Het kleine Cyprus zakt onder de grens van 100 procent met een overheidsschuld van 99,5 procent van het bbp.

Het Belgische overheidstekort daalde naar -1 procent van het bpp in 2017. In 2015 en 2016 ging het nog om -2,5 procent. Dit jaar stijgt het opnieuw lichtjes naar -1,1 procent, en in 2019 naar -1,3 procent.

In volle economische crisis, tussen 2009 en 2013, liep het Belgische begrotingstekort op tot - 4,2 procent. Het structurele begrotingstekort (zonder conjuncturele effecten en eenmalige maatregelen) gaat naar 1,3 procent in 2017, 1,4 dit jaar en 1,7 in 2019, voorspelt de Commissie. Tussen 2014 en 2016 ging dat telkens om meer dan 2 procent.

De federale regering heeft 2020 vooropgesteld als het jaar om opnieuw aan te knopen met het begrotingsevenwicht..